United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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United Rentals-Investition 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen United Rentals-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 451,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das United Rentals-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,221 United Rentals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,33 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 02.11.2026 auf 1 175,42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 160,33 Prozent zugenommen.

United Rentals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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