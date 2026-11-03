United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|United Rentals-Investition
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 451,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das United Rentals-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,221 United Rentals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,33 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 02.11.2026 auf 1 175,42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 160,33 Prozent zugenommen.
United Rentals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,41 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Rentals Inc.
|
03.11.26
|S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Ausblick: United Rentals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu United Rentals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Rentals Inc.
|964,80
|-7,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.