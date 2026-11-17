United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|Lohnende United Rentals-Investition?
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der United Rentals-Aktie statt. Zum Handelsende standen United Rentals-Anteile an diesem Tag bei 92,23 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 108,425 United Rentals-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (1 094,69 USD), wäre die Investition nun 118 691,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 086,91 Prozent gesteigert.
United Rentals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 69,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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