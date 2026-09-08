United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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United Rentals-Investition 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Rentals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.09.2023 wurde das United Rentals-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 463,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,156 United Rentals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Rentals-Anteile wären am 04.09.2026 2 177,50 USD wert, da der Schlussstand 1 009,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117,75 Prozent vermehrt.

United Rentals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,85 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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