United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|Frühe Anlage
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die United Rentals-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 123,138 United Rentals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der United Rentals-Aktie auf 1 083,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133 426,92 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 234,27 Prozent.
United Rentals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 68,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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