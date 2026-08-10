S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Health Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Universal Health Services-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 126,22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,792 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (173,54 USD), wäre das Investment nun 137,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,49 Prozent vermehrt.

Der Universal Health Services-Wert an der Börse wurde auf 10,50 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at