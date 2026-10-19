S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Health Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Universal Health Services-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 127,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,833 Universal Health Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 185,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 449,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,99 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Universal Health Services belief sich zuletzt auf 10,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at