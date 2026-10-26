S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Health Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Universal Health Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Health Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 126,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,258 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 186,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 812,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich jüngst auf 10,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at