Universal Health Services Aktie

Universal Health Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Universal Health Services-Anlage unter der Lupe 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Universal Health Services-Aktie Investoren gebracht.

Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Universal Health Services-Aktie bei 122,20 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,183 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Health Services-Aktie auf 169,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 388,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,83 Prozent zugenommen.

Universal Health Services war somit zuletzt am Markt 10,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Universal Health Services Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Universal Health Services Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Universal Health Services Inc. 144,00 -0,69% Universal Health Services Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:53 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen