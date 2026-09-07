S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Universal Health Services-Aktie Investoren gebracht.

Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Universal Health Services-Aktie bei 122,20 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,183 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Universal Health Services-Aktie auf 169,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 388,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,83 Prozent zugenommen.

Universal Health Services war somit zuletzt am Markt 10,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at