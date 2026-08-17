Universal Health Services Aktie

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WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

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Lukrativer Universal Health Services-Einstieg? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Universal Health Services-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Universal Health Services-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Universal Health Services-Aktie letztlich bei 178,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Universal Health Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,603 Universal Health Services-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 170,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,73 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich zuletzt auf 10,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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