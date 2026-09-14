S&P 500-Wert Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Universal Health Services von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Universal Health Services-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 191,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,159 Universal Health Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 174,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 119,03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,81 Prozent verringert.

Der Marktwert von Universal Health Services betrug jüngst 10,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at