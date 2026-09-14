Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|Frühe Anlage
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Unum Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 284,576 Anteilen. Die gehaltenen Unum Group-Anteile wären am 11.09.2026 26 869,66 USD wert, da der Schlussstand 94,42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 168,70 Prozent gesteigert.
Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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