Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Frühe Anlage 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Unum Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Unum Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 284,576 Anteilen. Die gehaltenen Unum Group-Anteile wären am 11.09.2026 26 869,66 USD wert, da der Schlussstand 94,42 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 168,70 Prozent gesteigert.

Alle Unum Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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