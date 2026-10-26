S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Unum Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Unum Group-Anteile an diesem Tag bei 48,53 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 206,058 Unum Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Unum Group-Papiere wären am 23.10.2026 18 602,93 USD wert, da der Schlussstand 90,28 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 86,03 Prozent vermehrt.

Am Markt war Unum Group jüngst 14,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at