Unum Group Aktie

Unum Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Unum Group-Investment? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.

Am 10.08.2021 wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unum Group-Papier an diesem Tag bei 26,91 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,716 Unum Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 90,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 336,53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +236,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Unum Group belief sich zuletzt auf 14,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Unum Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Unum Group

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unum Group 78,76 1,00% Unum Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen