S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Unum Group-Aktien verdienen können.

Am 10.08.2021 wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Unum Group-Papier an diesem Tag bei 26,91 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,716 Unum Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 90,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 336,53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +236,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Unum Group belief sich zuletzt auf 14,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at