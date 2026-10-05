Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|Rentabler Unum Group-Einstieg?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Unum Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,68 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 374,813 Unum Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 88,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 197,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +231,97 Prozent.
Der Unum Group-Wert an der Börse wurde auf 14,04 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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