S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unum Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unum Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Unum Group-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,68 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 374,813 Unum Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 88,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 197,15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +231,97 Prozent.

Der Unum Group-Wert an der Börse wurde auf 14,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at