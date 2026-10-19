Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Lukrative Unum Group-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unum Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Unum Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Unum Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 75,46 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Unum Group-Aktie investierten, hätten nun 13,252 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Unum Group-Aktie auf 92,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 222,24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,22 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Unum Group betrug jüngst 14,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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