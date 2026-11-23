Das wäre der Verdienst eines frühen Unum Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Unum Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Unum Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2,340 Unum Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 75,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,63 Prozent angezogen.

Insgesamt war Unum Group zuletzt 11,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at