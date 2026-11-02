Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|Profitable Unum Group-Investition?
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unum Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unum Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Unum Group-Anteile bei 26,09 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,833 Unum Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 91,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 349,33 USD wert. Mit einer Performance von +249,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Unum Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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