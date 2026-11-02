S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unum Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Unum Group-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unum Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Unum Group-Anteile bei 26,09 USD. Bei einem Unum Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,833 Unum Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 91,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 349,33 USD wert. Mit einer Performance von +249,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Unum Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at