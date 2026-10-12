Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Profitabler Unum Group-Einstieg? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Unum Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unum Group von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Unum Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Unum Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Unum Group-Anteile bei 36,87 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,712 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 91,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 248,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +148,63 Prozent.

Insgesamt war Unum Group zuletzt 14,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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