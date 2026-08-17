U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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Frühes Investment 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen US Bancorp-Investment gewesen.

Am 17.08.2021 wurde die US Bancorp-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,76 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,618 US Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 65,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 152,57 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 152,57 USD, was einer positiven Performance von 15,26 Prozent entspricht.

Alle US Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 101,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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