U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Langfristige Investition
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der US Bancorp-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die US Bancorp-Aktie bei 48,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,048 US Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 127,93 USD, da sich der Wert einer US Bancorp-Aktie am 28.08.2026 auf 62,47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,93 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte US Bancorp einen Börsenwert von 97,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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