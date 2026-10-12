U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Langfristige Performance
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert US Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in US Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der US Bancorp-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,622 US Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 92,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,43 Prozent.
Zuletzt verbuchte US Bancorp einen Börsenwert von 88,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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