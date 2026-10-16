S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valero Energy-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Valero Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 156,39 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Valero Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,394 Valero Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 444,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 839,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183,94 Prozent angewachsen.

Valero Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 132,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at