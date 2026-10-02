Valero Energy Aktie

Valero Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001

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Frühe Anlage 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valero Energy-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Valero Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Valero Energy-Papier bei 73,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,833 Valero Energy-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55 482,21 USD, da sich der Wert einer Valero Energy-Aktie am 01.10.2026 auf 408,46 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 454,82 Prozent.

Valero Energy wurde am Markt mit 111,79 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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