Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|Lohnender Valero Energy-Einstieg?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valero Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Valero Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64,70 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Valero Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,456 Valero Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 729,37 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Papiers am 03.09.2026 auf 370,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 472,94 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Valero Energy zuletzt 105,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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