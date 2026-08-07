S&P 500-Wert Valero Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valero Energy von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Valero Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Valero Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,504 Valero Energy-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 455,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,99 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 355,62 Prozent gesteigert.

Alle Valero Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at