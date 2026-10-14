Ventas Aktie

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WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003

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Investmentbeispiel 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ventas-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ventas-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Ventas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 230,256 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 19 306,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,85 USD belief. Mit einer Performance von +93,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ventas belief sich zuletzt auf 42,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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