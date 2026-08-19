Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.08.2023 wurden Ventas-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41,96 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,383 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 217,35 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 18.08.2026 auf 91,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 117,35 Prozent.
Der Börsenwert von Ventas belief sich jüngst auf 47,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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