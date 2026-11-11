Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Lohnende Ventas-Investition?
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Ventas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ventas-Aktie 42,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,350 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 212,27 USD, da sich der Wert eines Ventas-Anteils am 10.11.2026 auf 90,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,27 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ventas bezifferte sich zuletzt auf 47,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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