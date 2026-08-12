Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Lohnende Ventas-Investition?
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ventas-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,51 USD. Bei einem Ventas-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,964 Ventas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 693,04 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 11.08.2026 auf 86,96 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 693,04 USD, was einer positiven Performance von 26,93 Prozent entspricht.
Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,23 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ventas Inc.
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ventas-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Ventas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ventas von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Ventas präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ventas Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ventas Inc.
|77,82
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.