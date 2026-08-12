S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ventas-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Ventas-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,51 USD. Bei einem Ventas-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,964 Ventas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 693,04 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 11.08.2026 auf 86,96 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 693,04 USD, was einer positiven Performance von 26,93 Prozent entspricht.

Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at