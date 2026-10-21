Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Profitabler Ventas-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Ventas-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,18 USD. Bei einem Ventas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,780 Ventas-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,95 USD, da sich der Wert eines Ventas-Papiers am 20.10.2026 auf 86,49 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,95 Prozent erhöht.
Am Markt war Ventas jüngst 43,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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