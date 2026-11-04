S&P 500-Wert Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ventas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ventas-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Ventas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,476 Ventas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 11 617,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,04 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,18 Prozent.

Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at