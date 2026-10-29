Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Verisk Analytics A-Investment im Blick
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Verisk Analytics A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 122,926 Verisk Analytics A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 189,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 331,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 133,31 Prozent.
Zuletzt verbuchte Verisk Analytics A einen Börsenwert von 24,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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