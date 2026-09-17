Verisk Analytic a Aktie

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WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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Verisk Analytics A-Performance im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Verisk Analytics A-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Verisk Analytics A-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 245,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40,708 Verisk Analytics A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 7 398,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,75 USD belief. Mit einer Performance von -26,01 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Verisk Analytics A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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