Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Langfristige Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Verisk Analytics A-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Verisk Analytics A-Aktie letztlich bei 84,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,189 Verisk Analytics A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 204,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 143,44 Prozent gestiegen.
Der Verisk Analytics A-Wert an der Börse wurde auf 26,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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