Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Lohnende Verisk Analytics A-Anlage?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 230,94 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hat, hat nun 4,330 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 807,35 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 19.08.2026 auf 186,45 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 807,35 USD entspricht einer negativen Performance von 19,26 Prozent.
Der Marktwert von Verisk Analytics A betrug jüngst 23,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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