Verisk Analytic a Aktie

Verisk Analytic a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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Rentable Verisk Analytics A-Investition? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verisk Analytics A-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Verisk Analytics A-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 237,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,203 Verisk Analytics A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 205,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,72 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,43 Prozent.

Alle Verisk Analytics A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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