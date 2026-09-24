Verisk Analytic a Aktie

Verisk Analytic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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Investmentbeispiel 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verisk Analytics A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Verisk Analytics A-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Verisk Analytics A-Aktie bei 207,97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 0,481 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 82,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,80 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,39 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Verisk Analytics A eine Börsenbewertung in Höhe von 22,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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