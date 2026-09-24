Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Investmentbeispiel
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Verisk Analytics A-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Verisk Analytics A-Aktie bei 207,97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 0,481 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 82,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,80 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,39 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Verisk Analytics A eine Börsenbewertung in Höhe von 22,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
Analysen zu Verisk Analytics Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verisk Analytics Inc (A)
|147,00
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.