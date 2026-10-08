Verisk Analytic a Aktie

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WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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Investmentbeispiel 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Verisk Analytics A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Verisk Analytics A-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 243,48 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 41,071 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 6 927,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,72 Prozent vermindert.

Verisk Analytics A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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