Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Investmentbeispiel
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Verisk Analytics A-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 243,48 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 41,071 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 6 927,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 168,68 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 30,72 Prozent vermindert.
Verisk Analytics A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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