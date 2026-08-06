Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Anlage im Blick
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,35 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,613 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 097,28 USD, da sich der Wert eines Verizon-Anteils am 05.08.2026 auf 46,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,73 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Verizon bezifferte sich zuletzt auf 194,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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