Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lohnende Verizon-Investition?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.11.2025 wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,618 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 565,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent vermehrt.
Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 195,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|43,01
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.