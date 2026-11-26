Vor Jahren in Verizon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.11.2025 wurde die Verizon-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,618 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 47,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 565,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent vermehrt.

Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 195,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at