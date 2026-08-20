Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investment
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Verizon-Aktie statt. Zum Handelsende standen Verizon-Anteile an diesem Tag bei 55,52 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,801 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 88,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,36 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 88,90 USD, was einer negativen Performance von 11,10 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 201,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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