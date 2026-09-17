S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Verizon-Investment verlieren können.

Am 17.09.2021 wurde die Verizon-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Aktie betrug an diesem Tag 54,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,423 Verizon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (49,76 USD), wäre das Investment nun 916,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,33 Prozent verringert.

Insgesamt war Verizon zuletzt 213,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at