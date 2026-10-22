S&P 500-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Verizon-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Verizon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Verizon-Anteile 48,20 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,075 Verizon-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 43,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,37 USD wert. Mit einer Performance von -9,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Verizon einen Börsenwert von 184,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at