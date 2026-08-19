Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Frühe Investition
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Vertiv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vertiv-Anteile an diesem Tag 129,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 7,749 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 111,89 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 18.08.2026 auf 272,54 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 111,89 USD entspricht einer Performance von +111,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vertiv bezifferte sich zuletzt auf 113,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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