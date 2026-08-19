S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Vertiv eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Vertiv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vertiv-Anteile an diesem Tag 129,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 7,749 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 111,89 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 18.08.2026 auf 272,54 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 111,89 USD entspricht einer Performance von +111,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vertiv bezifferte sich zuletzt auf 113,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at