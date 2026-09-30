Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Vertiv-Investmentbeispiel
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertiv von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Vertiv-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Vertiv-Aktie bei 24,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,511 Vertiv-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vertiv-Papiers auf 248,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 308,84 USD wert. Mit einer Performance von +930,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Vertiv einen Börsenwert von 94,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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