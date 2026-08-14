S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VF von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VF-Aktien verdienen können.

Am 14.08.2025 wurden VF-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren VF-Anteile an diesem Tag 12,96 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das VF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,160 VF-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 1 137,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,73 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von VF belief sich jüngst auf 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at