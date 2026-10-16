V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|Hochrechnung
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2023 wurde die VF-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 61,767 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (17,00 USD), wäre das Investment nun 1 050,03 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 050,03 USD entspricht einer Performance von +5,00 Prozent.
Am Markt war VF jüngst 6,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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