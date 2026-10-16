S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VF-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2023 wurde die VF-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die VF-Aktie investierten, hätten nun 61,767 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (17,00 USD), wäre das Investment nun 1 050,03 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 050,03 USD entspricht einer Performance von +5,00 Prozent.

Am Markt war VF jüngst 6,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at