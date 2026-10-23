S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätte eine Investition in VF von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 70,74 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,363 VF-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 17,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 471,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 75,29 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte VF einen Börsenwert von 6,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at