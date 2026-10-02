S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VF-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VF-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden VF-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 188,914 VF-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 14,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 722,25 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 72,78 Prozent verkleinert.

VF wurde am Markt mit 5,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at