S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VF von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren VF-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

VF-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die VF-Anteile bei 15,48 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 645,995 VF-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 152,45 USD, da sich der Wert einer VF-Aktie am 10.09.2026 auf 12,62 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,48 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at